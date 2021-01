Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro una casa a Gemonio

Intervento di vigili del fuoco, ambulanza e automedica questa mattina, poco dopo le ore 8, a Gemonio. I soccorsi sono stati chiamati per un incidente in via Castelfidardo, nel cuore del paese, non lontano dalla piazza principale.

Un uomo di 32 anni, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro una casa. Testimoni riportano che l’impatto non è stato forte tant’è che anche la vettura non ha riportato grossi danni. L’auto aveva la portiera sinistra semiaperta contro il muro di un edificio e la persona coinvolta era incastrata tra il sedile di guida e la portiera stessa: è stato liberato solo con l’intervento dei vigili del fuoco.

Le condizioni del conducente, classe 1988, sono apparse molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale con un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Luino a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e la Polizia Locale di Gemonio.