Anche il presidente Biden avrà una camicia made in Ispra

Il suo non sarà certo ricordato come uno degli insediamenti più tranquilli della storia degli Stati Uniti, ma anche il presidente eletto Joe Biben potrà sfoggiare una camicia made-in-Ispra.

Matteo Petullo, titolare della Vecchia camiceria di Ispra, ha infatti confezionato una camicia su misura per il nuovo presidente eletto statunitense. Il capo è stato spedito nella mattinata di martedì 12 gennaio, e se non si dovessero verificare imprevisti, dovrebbe arrivare dall’altra parte dell’Atlantico tra il 16 e il 17 gennaio, in tempo per la cerimonia di insediamento prevista il 20 gennaio.

Anche la nuova camicia di Joe Biden sarà personalizzata. L’etichetta riporterà infatti una piccola dedica dorata a “the President” cucita a mano.