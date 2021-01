Pulizie in corso nel Parco Pineta. Nei giorni scorsi i volontari della Squadra Anti Incendio Boschivo hanno ripreso i lavori per la rimozione delle piante cadute sui sentieri del Parco con le nevicate di dicembre. In particolare gli ultimi interventi si sono concentrati sui sentieri 841 e 846 nel territorio di Appiano Gentile e Castelnuovo Bozzente. Oltre alla rimozione delle piante cadute, a ripristino dei tracciati frequentati da escursionisti e frequentatori del Parco, i volontari hanno proceduto alla pulizia dai numerosi rifiuti trovati lungo il sentiero 841. Sul posto giaceva di tutto, dai materassi a una batteria per auto oltre a bottiglie, coperte, tende e vestiti.

«Con il nuovo anno grazie ai nostri volontari siamo tornati come promesso a lavorare per rendere nuovamente fruibili gli oltre 140km di sentieri – fa sapere il Presidente Mario Clerici – C’è tanto da fare e per questo con l’ultimo bilancio abbiamo stanziato risorse apposite per l’impiego anche di un agricoltore che ci aiuterà con le piante di dimensioni maggiori. Voglio ringraziare tutti i volontari dell’Anti Incendio Boschivo, le nostre Guardie Ecologiche e tutti i cittadini che in questi mesi stanno apprezzando il territorio del Parco e ci segnalano i punti dove intervenire per ripulire. Volontari e cittadini sono i primi custodi della natura e della salute del Parco, dobbiamo ringraziarli ogni giorno».