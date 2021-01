Quale piattaforma e-commerce scegliere e perché? I consigli di Fattoretto Agency

Obiettivo di ogni store online, l’incremento di vendite e fatturato dipende anche dalla piattaforma di e-commerce. Non tutte sono uguali. Sebbene le principali abbiano diversi aspetti in comune, la scelta andrebbe ponderata sulla base di fattori quali budget, risorse interne per la gestione e strategia online.

Quale eCommerce scegliere? Come è facile intuire, non esiste una risposta valida per tutte le realtà che si muovono nel mondo del commercio elettronico. Ogni prodotto ha punti di forza e criticità, da valutare con attenzione, meglio se con il supporto di specialisti del settore.

È vero che tutte le migliori piattaforme sono SEO Friendly e hanno già nativamente funzioni essenziali per la vendita online, ma esistono anche differenze sostanziali che rendono ciascun e-commerce più o meno adatto a specifici utilizzi.

Magento, ad esempio, vanta elevati livelli di sicurezza ed ha il vantaggio di essere modulare, ma necessita di un servizio di hosting di alto livello. Inoltre la gestione delle attività di migrazione e creazione dei temi è piuttosto complessa. Andrebbe quindi considerata solo se si ha a disposizione un team di sviluppatori, o ci si rivolge ad un’agenzia che lavora su Magento in maniera verticale. In particolare è indicata per chi gestisce più negozi e/o opera su vari mercati.

Prestashop è ottima per i negozi piccoli e medi, ma non per quelli di grandi dimensioni. Condivide con Magento la modularità, ma differisce per moltissimi aspetti, come la semplicità di utilizzo. Anche in questo caso è necessario il supporto di un programmatore, ma principalmente per operazioni di personalizzazione e aggiornamenti. La presenza della versione cloud ne fa un ottimo prodotto per chi ha ancora poca dimestichezza con gli e-commerce. Tra i punti a sfavore c’è l’eccessiva frequenza di aggiornamenti e bug fix.

