Quello del Liceo Legnani di Saronno è un arrivederci al prossimo anno scolastico

Con l’Open Night dell’8 gennaio, il Liceo Legnani di Saronno ha concluso la sua attività di orientamento in entrata.

Sono quattro gli incontri online attraverso i quali la scuola ha presentato la sua offerta formativa agli studenti delle scuole medie e le loro famiglie.

DA SAPERE SUL LEGNANI

Il professor Marco Napolitano, referente orientamento in entrata, ha voluto salutare così genitori e studenti.

Gentili Genitori e Cari Studenti,

l’attività di Orientamento in entrata è giunta al termine. Abbiamo organizzato quattro Open Days e molteplici incontri per piccoli gruppi. Adesso per noi è il momento dell’attesa, per Voi quello della riflessione e, poi, della scelta..

Tuttavia, sappiamo che possono esserci ancora indecisioni e insicurezze sia perché l’offerta formativa locale è sicuramente molto ampia e varia sia perché a volte il giudizio orientativo fornito dalla scuola di provenienza può risultare diverso rispetto alle proprie aspettative oppure ancora per tanti altri motivi che è inutile elencare.

Ebbene, in qualsiasi caso noi ci siamo.

Rimane possibile contattarci ancora per chiedere un appuntamento riservato, ovviamente sempre in modalità online, per farci anche l’ultima domanda rimasta inespressa oppure per ricominciare da capo se non siamo stati chiari.

Sarà sufficiente scrivere all’indirizzo e-mail del sottoscritto e troveremo il modo per organizzare un ulteriore incontro chiarificatore.

Per quanti di Voi hanno già le idee chiare, desideriamo inoltrarvi il link alla sezione del nostro sito dove sono reperibili le istruzioni operative per finalizzare l’iscrizione:

Modalità operative per l’iscrizione online

Con l’augurio che il 2021 sia pieno di memorabili esperienze e di una maggiore serenità,

Vi aspettiamo al Legnani

Marco Napolitano, referente orientamento in entrata