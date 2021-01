“I racconti del sabato”, un appuntamento per bambini e ragazzi con Betty Colombo

In un periodo difficile in cui l’istruzione e la cultura dei più piccoli sembra passare in secondo piano, il Comune di Cantello e la Biblioteca Carlo Coquio lanciano un’iniziativa gratuita molto interessante.

Sfruttando le potenzialità offerte dai new media, nasce il progetto “I Racconti del Sabato” ideato ed interpretato dall’attrice e narratrice Betty Colombo.

Si tratta di tre appuntamenti nel mese di gennaio rivolti a bambini e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, residenti e non residenti nel Comune di Cantello, interpretati in diretta live tramite il software Zoom da Betty Colombo.

Le proposte per il mese di gennaio:

16 gennaio ore 15 – “Mangerei volentieri un bambino” – narrazione suggerita per i bambini dai 5 ai 7 anni con storie di coccodrilli e di altri animali temibili.

23 gennaio ore 15 – “I vizi del lupo” – narrazione suggerita per i bambini dagli 8 ai 10 anni. Cosa succede quando un lupo ha sempre fame e il cibo diventa per lui un’idea fissa?

23 gennaio ore 17 – “Polifemo” – narrazione suggerita per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, un incontro con l’abnorme ed il fascino dell’horror.

Per partecipare è necessario innanzitutto scaricare il software Zoom (al seguente link https://zoom.us/download), piattaforma attraverso la quale i racconti verranno interpretati e visualizzati in diretta.

La partecipazione è gratuita, ma bisognerà iscriversi inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.cantello.va.it indicando nome, cognome e data di nascita del bambino o del ragazzo, proposta scelta e indirizzo mail a cui verrà inviato il link per partecipare al racconto in streaming live.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro queste date:

Racconto “Mangerei volentieri un bambino” > entro e non oltre le ore 12 di venerdì 15 gennaio.

Racconto “I vizi del lupo” > entro e non oltre le ore 12 di venerdì 22 gennaio.

Racconto “Polifemo” > entro e non oltre le ore 12 di venerdì 22 gennaio.