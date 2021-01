Ristrutturati i bagni della primaria Sacco, in villa d’epoca

Una gradita sorpresa ha accolto gli studenti della primaria Sacco di Caronno Varesino al rientro dalle lunghe vacanze natalizie. L’amministrazione ha infatti approfittato della pausa per provvedere a un nuovo intervento di ristrutturazione per rinnovare i bagni delle bambine. In più è stata installata una smart tv nell’unica aula priva di Lim (lavagna interattiva multimediale), quella che si solito era adibita alle attività speciali e che invece quest’anno, causa contenimento Covid, ospita quotidianamente la regolare attività didattica.

“Siamo grati all’Amministrazione comunale perché si dimostra sempre attenta alle esigenze delle scuole, e quindi dei bambini e dei ragazzi che le frequentano – spiega Gabriella Circolini, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Castronno di cui fanno parte le scuole di Caronno Varesino. “Ci rendiamo conto che le risorse dei comuni sono sempre più limitate e apprezziamo ne vengano adeguatamente destinati alle generazioni più giovani, e in particolare al plesso della primaria, ospitato da una bellissima villa antica, meravigliosa, ricca di spunti ma anche bisognosa di manutenzione e adeguamenti”.

Oltre agli alti soffitti, allo scalone di rappresentanza e al loggiato suggestivo, tra gli spazi più sfruttati dagli studenti c’è anche la torretta liberty che gode di una splendida veduta sul Monte Rosa e sull’arco alpino e viene per questo utilizzata spesso come “aula di geografia” per l’osservazione del territorio.

L’amministrazione ha anche donato alle scuole di Caronno Varesino, la primaria Sacco e la secondaria di primo grado Macchi (recentemente ristrutturata, anche negli impianti e nella pavimentazione della palestra), due termoscanner avanzati, scelti in collaborazione con la cri, per rilevazione della temperatura.