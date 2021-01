Scegliere gli elettrodomestici “green” conviene?

Negli ultimi anni la tendenza a prediligere oggetti ed elettrodomestici “green” ha conquistato anche gli italiani che, in caso di nuovi acquisti, sono ben disposti a direzionarsi su strumenti a risparmio energetico e con ridotte emissioni.

Ci chiediamo però se è sempre conveniente scegliere elettrodomestici “green” e, nel caso contrario, cosa si può fare per essere comunque rispettosi dell’ambiente.

Considerare il contesto

Una prima riflessione a nostro avviso va fatta in base alla situazione personale. Guardiamoci intorno e cerchiamo di capire come muoverci per rendere la nostra casa efficiente e rispettare il nostro pianeta. Il contesto in cui viviamo è importante per capire come agire nella gestione degli impianti della propria casa. Se si vive in contesti metropolitani, capiamo bene che la riduzione delle emissioni è fondamentale e, nel caso di nuovi acquisti, scegliere il top di gamma è quasi un obbligo, soprattutto se si vive in zone residenziali importanti. Nelle città di provincia che già risentono da sole dei benefici della lontananza da grandi centri urbani e da zone industriali, si può anche cercare di mediare, soprattutto se non sono previsti nuovi investimenti.

Il consiglio è quello di fare un inventario degli apparecchi a disposizione e capire se c’è la possibilità di effettuare una riparazione degli elettrodomestici, in città come Varese, Como e Lecco è disponibile per esempio un servizio rapido che consente di mantenere alta l’efficienza degli strumenti. Del resto, negli ultimi anni le classi energetiche degli elettrodomestici assicurano un pronto intervento nella riduzione degli sprechi, associato ovviamente ad un corretto utilizzo.

Valutare le agevolazioni

Finora abbiamo valutato l’aspetto del contesto e della situazione vigente. Se però state già affrontando una ristrutturazione della vostra abitazione, è importante valutare la svolta green!

In questo caso infatti parliamo della possibilità di avere sconti immediati in fattura o sulla dichiarazione dei redditi per l’acquisto di nuovi elettrodomestici o arredamento ed è bene pensare al futuro del nostro pianeta e alla nostra salute scegliendo di acquistare elettrodomestici con le più avanzate tecnologie.

Si può ad esempio anche optare per arredamento realizzato con materiali di riciclo, lavatrici con programmi ecologici e riduzione massima dell’utilizzo dell’acqua e condizionatori con pompe di calore che riducono al minimo il consumo di energia.

Elettrodomestici sostenibili

Sulla certificazione di sostenibilità degli elettrodomestici si sono fatti numerosi passi avanti. Fondamentale è l’etichetta energetica, una sorta di carta d’identità dello strumento che aiuta il consumatore a capire la sostenibilità dell’elettrodomestico e a valutare la possibilità di risparmiare in casa. L’etichetta contiene infatti il consumo annuale di KW e quindi è facile calcolare il risparmio sulle bollette basandosi sui consumi medi.

Secondo Altroconsumo il 69% degli italiani la considera affidabile e la consulta come un valido aiuto per i nuovi acquisti. L’etichetta è in vigore dal 1998, quindi anche elettrodomestici acquistati qualche anno fa possono essere già considerati “green” se dotati di alcune caratteristiche e torna quindi il discorso della riparazione come elemento chiave per essere rispettosi dell’ambiente puntando sulla riduzione dei costi e dell’inquinamento dovuti allo smaltimento di elettrodomestici che avrebbero sicuramente ritrovato nuova vita grazie al ricambio giusto.