Secondo open day (online) per la scuola dell’infanzia di Lissago

“Cura, accoglienza, creatività, natura… e relazione”. Sono queste le parole d’ordine per scoprire la scuola dell’infanzia paritaria di Lissago “A.M. e G.B. Dall’Aglio”.

Secondo appuntamento, virtuale nel rispetto delle normative anti Covid, per conoscere le insegnanti, gli spazi e i servizi offerti dalla struttura di via San Carlo, nello splendido rione varesino di Lissago, immerso nel verde e nella natura.

Sabato 9 gennaio 2021 dalle 15 alle 16 sulla piattaforma Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/ywm-oovw-qgq



Nel corso delle visite virtuali si potranno apprezzare gli spazi della scuola, l’ampio giardino, l’orto, le insegnanti e la mitica cuoca Anita che delizia i bambini con piatti gustosi e cucinati con prodotti naturali, biologici e ricercati con cura. Nel corso dell’open day, grazie ai video realizzati per l’occasione, si potranno vedere gli ambienti organizzati al meglio con arredi nuovi, giochi e materiali disposti per essere utilizzati al meglio dai bambini sia a livello percettivo che cognitivo. Tanto spazio è riservato alla creatività, con l’utilizzo di materiali naturali o di riciclo, la pittura nell’atelier Closlieu, la biblioteca e l’angolo della lettura, la proiezione delle ombre, il teatro, la musica. La scuola offre anche la possibilità ai più piccini di fare la nanna in una stanza arredata e molto accogliente.

E poi c’è il giardino, grande, ben strutturato, ideale per diverse attività, dalla raccolta di materiali alla conoscenza della natura, con progetti importanti come la cura dell’orto, il vitigno, il giardino sensoriale, il tunnel di salici, le capanne di glicine.

Al fianco della Fondazione “A.M. e G.B. Dall’Aglio” ente gestore della scuola che ne garantisce la continuità didattica, formativa ed educativa e che aderisce alla rete delle scuole FISM ed opera in stretta collaborazione con i servizi educativi del Comune di Varese con il quale è convenzionata, lavora l’associazione pro scuola materna, che sostiene le attività educative della scuola da anni, con servizi come musica, lingua inglese, psicomotricità. Importante è il legame con il rione, i cui abitanti si sono sempre mostrati attivi a sostegno della Scuola, organizzando o partecipando insieme alle famiglie degli iscritti alle feste, alle raccolte fondi e alle varie iniziative: fondamentale quindi il sostegno della Parrocchia San Carlo Borromeo di Lissago, dei volontari del Comitato Maria Letizia Verga, del Centro Culturale Lissago-Schiranna, degli Amici di Lissago e degli Amici di Mustonate.

La struttura all’interno è suddivisa in tre classi dove le insegnanti Alessandra, Gessica, Emanuela e Chiara lavorano in team insieme alla coordinatrice Chiara: le potrete conoscere sabato 9 gennaio grazie all’open day della scuola dell’infanzia paritaria di Lissago “A.M. e G.B. Dall’Aglio”.

Per maggiori informazioni contattare la scuola

tel 0332/310243

e-mail: scuola.infanzia.lissago@gmail.com

didatticalissago@gmail.com

OPEN DAY

