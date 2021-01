Serie D, la Castellanzese supera 2-0 la Caronnese e fa suo il derby

Va alla Castellanzese il derby varesino contro la Caronnese. Al “Provasi” di Castellanza i neroverdi superano 2-0 la squadra di Caronno Pertusella, nel match valido per la 17esima giornata del girone A di Serie D.

Un derby ad alta quota tra due squadre distanti un solo punto e pienamente a ridosso della zona playoff: Castellanzese e Caronnese si presentano con tutta la volontà di rimanere agganciati alle zone alte della classifica.

Il primo tempo, equilibrato e piuttosto avaro di emozioni, si chiude sullo 0-0. Nella ripresa la partita si apre e i padroni di casa trovano prima il vantaggio al 69′ con il suo bomber Chessa (11esimo gol in campionato per lui), prima di chiudere definitivamente i giochi con il gol del 2-0 di Corti al 92′, in pieno recupero.

Per i neroverdi allenati dal tecnico Mazzoleni, ex caronnese, quello di oggi è un successo importantissimo trovato contro una diretta concorrente: la Castellanzese balza al sesto posto in classifica, superando in un solo colpo Caronnese e Lavagnese, sconfitta con un sonoro 0-5 in casa contro la Folgore Caratese.

La Caronnese incappa invece in un’altra sconfitta e perde terreno: per gli uomini di Gatti è la terza partita consecutiva senza vittorie, con un solo punto nelle ultime tre gare giocate e un netto rallentamento nella corsa ai playoff. Tra sette giorni, contro il Borgosesia, i rossoblu sono chiamati al riscatto.

LA CRONACA

Primo tempo

Tempo soleggiato allo Stadio “Provasi” di Castellanza che ospita Castellanzese-Caronnese. Campo in erba naturale e ben tenuto quello odierno sul quale le formazioni allenate da Mister Roberto Gatti e dall’ex allenatore caronnese Achille Mazzoleni sfruttano i primi minuti per studiarsi in ogni reparto. In questi primi istanti di gioco c’è un continuo batti e ribatti da un’area all’altra del perimetro verde con azioni che non impensieriscono particolarmente le retroguardie delle due squadre. La partita si apre ufficialmente al 12′ con un’ottima occasione gol per i rossoblù: Vernocchi palla al piede s’inserisce nella trama difensiva dei padroni di casa e spiazza tutti calciando un rasoterra in area piccola dove nè Siani nè Calì ne approfittano a dovere. I padroni di casa sfruttano il fattore campo nei minuti successivi andando a presidiare l’area della Caronnese che si dimostra attenta a neutralizzare qualsiasi incursione di Chessa & Co, protagonisti di tre calci d’angolo nel giro di pochi minuti. Alla mezz’ora Gargiulo, su retropassaggio di Banfi, dal limite dell’area e da posizione centrale impegna Indelicato alla parata in due tempi. Un minuto dopo Siani aggancia di testa un lungo traversone di Vernocchi dalla fascia sinistra e costringe l’estremo difensore avversario al colpo di reni e alla difficile respinta. Al 41′ Siani con un insidioso rasoterra diagonale sfiora il secondo palo (altra occasione per l’undici caronnese!). Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo.

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Al 1′ Putzolu dal limite dell’area pesca Siani che in rovesciata aerea impegna Indelicato alla parata sulla linea di porta. Al 7′ su assist di Vernocchi tocca ancora a Siani dalla corta distanza ad incunearsi nella difesa della Castellanzese e ad impegnare Indelicato alla difficile respinta. I padroni di casa approfittano due minuti più tardi di un contropiede con Ghilardi che al tiro calcia alto sopra la traversa caronnese. Al 12′ è Vernocchi ad impensierire Indelicato da 30 metri con un tiro forte e preciso. Si è alzato il ritmo della partita. Al 14′ Chessa trova Mecca in buona posizione che tira alto sopra la porta rossoblù. Al quarto d’ora un buon calcio d’angolo di Calì viene agganciato da Travaglini autore di un colpo di testa a cui si oppone istintivamente il numero uno avversario. Al 24′ la Castellanzese passa in vantaggio: con un’azione veloce in area caronnese Bigotto appoggia per l’esperto bomber di casa Chessa che da posizione centrale insacca di prepotenza l’1-0. I caronnesi non ci stanno: Battistello a due passi dalla linea di porta dei padroni di casa con un colpo di testa sfiora la traversa. Al 29′ Banfi approfitta di un’indecisione della difesa, entra in area palla al piede e viene atterrato dal portiere di casa: per Giacometti di Gubbio è rigore. Indelicato viene espulso, Castellanzese in dieci. Ottima occasione per i rossoblù per pareggiare i conti ma il neo entrato portiere Porro si supera e para a terra il tiro dagli undici metri di Siani. Al 40′ Becerri con un’ottimo rasoterra imbecca in pieno il palo. Un minuto più tardi Vernocchi manda alto sopra la traversa. Sono sei i minuti di recupero. Al 47′ la Castellanzese raddoppia: in pieno contropiede Corti cavalca in fascia, si accentra ma al tiro Marietta è attento e respinge ma è lo stesso Corti che poi riprende palla e con un tiro preciso gonfia la rete e chiude la partita sul 2-0 finale.

Castellanzese-Caronnese 2-0

CASTELLANZESE Indelicato, Perego, Alushaj, Chessa (38′ st Ornaghi), Negri, Colombo (21′ st Bigotto), Fusi (21′ st Corti), Mecca (43′ st Sestito), Perego, Ghilardi, Zazzi (31′ st Porro). A disposizione: Molinari, Gazzetta, Manfrè. All. Mazzoleni

CARONNESE: Merietta, M Zoughi (21′ st Costa), Arcidiacono, Galletti (43′ st Torin), Travaglini, Gargiulo (25′ st Becerri), Banfi, Putzolu, Siani, Vernocchi, Calì (17′ st Battistello). A disposizione: Angelina, Raccuglia, Gualtieri, Corno, Azzini. All. Gatti

Marcatori: 24′ st Chessa (Cas), 47′ st Corti (Cas)

Ammoniti: 15′ pt M Zoughi (Car), 24′ pt Colombo (Cas), 31′ pt Putzolu (Car), 44′ pt Perego (Cas), 47′ st Molinari (Cas), 50′ st Sestito (Cas)

Espulsi: 29′ st Indelicato (Cas)

Arbitro: Sig. Giacometti della Sezione di Gubbio

Assistenti: Sig. Denisov della Sezione di Bari e Sig. Spagnolo della Sezione di Lecce