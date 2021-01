Servizio Civile: tre posti per giovani volontari alla Fondazione Don Gnocchi di Malnate

Quaranti posti a disposizione per i giovani che vogliono mettersi a disposizione con il servizio civile. La Fondazione Don Gnocchi offre infatti a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni l’opportunità di svolgere un anno di servizio civile accanto a persone con disabilità o a persone anziane nelle proprie strutture lombarde fra cui quelle di Milano, Malnate, Legnano, Pessano con Bornago, Seregno, Salice Terme.

«Si tratta di una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili, già utilizzata in questi ultimi anni da numerosi giovani» fanno sapere i responsabili della fondazione.

I posti a disposizione al “Santa Maria al Monte” di Malnate saranno tre e rientreranno a far parte del progetto dedicato alla terza età “Condividere il cammino per ricordare il passato, vivere il presente e progettare il futuro”, approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Nazionale, che ha l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone anziane ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali o dei Centri Diurni Integrati, incrementando le opportunità di partecipazione, di inclusione e relazione, attraverso la realizzazione di attività ludiche e ricreative.

L’impegno si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 439,50 euro mensili e un pasto gratuito al giorno. Le domande vanno presentate tramite SPID esclusivamente sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 15 febbraio 2021.

Le altre sedi del progetto di quest’anno anno, nell’area milanese e lombarda, saranno il Centro “Girola-Don Gnocchi” di Milano (1 volontario), il Centro “S. Maria al Castello” di Pessano con Bornago (1 volontario), il Centro “Ronzoni-Villa” di Seregno (2 volontari e il Centro “S. Maria alle Fonti” di Salice Terme (1 volontario).

Per quanto riguarda la disabilità, invece, il progetto “Partecipo quindi sono”, approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Nazionale, ha l’obiettivo di incrementare il benessere e migliorare la qualità della vita di persone assistite e accompagnate nei Centri Diurni Disabili e nelle Residenze Sanitarie Disabili della Fondazione Don Gnocchi.

In particolare, i volontari in servizio civile affiancheranno gli operatori nelle attività a supporto dei programmi di inclusione e di potenziamento delle abilità – laboratori, attività ludico-sportive, eventi conviviali, e vacanze -, strutturate nel rispetto delle normative di sicurezza previste in questo periodo. Sedi del progetto di quest’anno anno, nell’area milanese e lombarda, saranno il Centro “S. Maria Nascente” di Milano (16 volontari), il Centro “Vismara-Don Gnocchi” di Milano (8 volontari) e il Centro Multiservizi di Legnano (8 volontari).