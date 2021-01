Shoes Collection Design, il corso di formazione per futuri progettisti della calzatura Made in Italy

Shoes Collection Design è un corso di formazione proposto a Acof Olga Fiorini, pensato per preparare giovani per il settore della calzatura e della pelletteria.

Il corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) unisce il design e l’artigianalità del Made in ltaly alle nuove tecnologie 4.0, per formare una figura professionale specializzata nell’ideazione, progettazione tecnica e sviluppo di modelli di calzature.

Il corso è rivolto a giovani disoccupati in età compresa tra 18 e 29 anni compiuti alla data di avvio del corso, con residenza o domicilio in Lombardia e in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o IV anno IeFP. Per i titoli di studio acquisiti in paesi extra-comunitari è necessaria la Dichiarazione di Valore del titolo di studio.

Il corso è strutturato in 1.000 ore totali, di cui 550 in aula, laboratori, visite aziendali, partecipazione a fiere di settore, workshop e 450 ore di stage.

La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore.

I moduli formativi comprendono disegno e studio tecnico della calzatura, disegno digitale, tecniche di modelleria, progettazione tecnica CAD 2D e 3D calzatura, modellazione 3D di accessori e componenti, tecnologia dei materiali, laboratorio di progettazione, sviluppo dei prototipi, industrializzazione del prodotto e controllo qualità, normativa sulla tutela del Made in ltaly e sostenibilità ambientale.

Il corso si svolgerà presso il laboratorio Acof Olga Fiorini, in via Copernico 3 a Milano a partire dal 14 gennaio 2021.

I posti a disposizione sono ancora pochi e per accedere al corso è necessario contattare il numero 0267493470 per fissare un colloquio motivazionale.

Il corso è totalmente gratuito e a tutti i partecipanti verrà fornito un kit da modellista e tutto il materiale necessario per la realizzazione di modelli di calzature e prototipi.