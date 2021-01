Stipulato il contratto d’appalto per la “Variante alla Tremezzina”

Anas (Gruppo FS Italiane) ha stipulato il contratto d’appalto con il Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (consorziati designati SACYR Costruccion SAU – SIPAL SPA) per la progettazione esecutiva e la costruzione della “Variante alla Tremezzina”, lungo la strada statale 340 “Regina”. Il valore complessivo dell’opera ammonta a circa 576 milioni di euro.

“La variante alla Tremezzina è un’opera di rilevanza primaria – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini – e molto attesa dal territorio per l’alto valore strategico dell’infrastruttura che si inserisce in un contesto ambientale complesso caratterizzato da agglomerati urbani densi e a fortissima vocazione turistica. Il nuovo asse, realizzato per buona parte in galleria, consentirà di bypassare un tratto di territorio fortemente antropizzato rendendo fluidi sia gli spostamenti locali che quelli di più lunga percorrenza”.

Il progetto della variante prevede la realizzazione di un tracciato che si estende per quasi 10 chilometri interessando le località di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, in provincia di Como. I principali lavori della nuova opera sono quattro gallerie naturali a canna unica, per uno sviluppo complessivo di circa 8,3 km, tre viadotti e due svincoli (Colonno a sud e Griante a nord). Il progetto prevede la realizzazione di una carreggiata con una corsia per senso di marcia per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 9,50 metri.

L’obiettivo dell’intervento è di migliorare il livello di servizio e la sicurezza complessiva dei collegamenti tra Como e Menaggio. La variante della strada statale 340 “alla Tremezzina” permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza, una maggiore sicurezza per gli utenti, un indotto economico locale attraverso il turismo e permetterà un collegamento più agevole e rapido con la Svizzera, con la Valtellina e con la Val Chiavenna.

La durata del contratto d’appalto è stabilita in 2788 giorni, di cui 150 per la redazione del progetto esecutivo e 2638 per l’esecuzione dei lavori, comprensivi di 140 giorni per l’andamento stagionale sfavorevole.

Trattandosi di un appalto integrato, entro gennaio Anas disporrà l’avvio della progettazione esecutiva dell’intervento.