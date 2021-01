Buongiorno a tutti i piccoli lettori! Rientrati dalle vacanze di Natale ci vogliono un paio di storie da brivido per ripartire alla grande: siete pronti?

Il curioso caso del Mammut scomparso

Nel buio della notte, mentre la città è addormentata, all’interno del Museo di Storia Naturale tutto prende vita: tra quadri parlanti, dinosauri dispettosi e scontrosi animali impagliati, si è perso un cucciolo di mammut!

Segui l’avventura di Oscar che, insieme al mammut Timothy, partirà alla ricerca del piccolo animale lanoso tra le sale del vivace museo, attraverso delle incantevoli pagine illustrate ricche di dettagli e finestrelle!

di Karl James Mountford ed Ellie Hattie

Sassi editore – € 15,10

Dieci indizi per Agatha

Per i lettori più esperti passiamo a un Pelledoca da far paura: “Dieci indizi per Agatha”.

Da dove arrivo? Qual è il mio passato? Si domanda Hercule Poirot, il più grande investigatore al mondo. Per scoprirlo dovrà indagare nel passato della sua autrice, a partire dall’infanzia: Agatha Christie.

Attraverso 10 indizi, seminati lungo la storia, Hercule riesce a capire molte cose della grande scrittrice inglese e di conseguenza il carattere e il genio investigativo del suo personaggio.

Chi era la figura del bandito che visitava i sonni della piccola Agatha? E la persona della Sorella Maggiore che prendeva il posto della vera Madge e la terrorizzava con la sua voce melliflua?

Ebbene, ci racconta Poirot, la fantasia di Agatha correva veloce e la passione per la paura era evidente fin da piccolina. Lasciata libera di crescere liberamente nella bella residenza di Ahfield, la piccola Agatha sviluppava tutte le caratteristiche tipiche della perfetta scrittrice: l’amore per i misteri, la passione per i libri, il tempo vuoto da inventare, la curiosità.

Hercule indaga nei ricordi della sua creatrice, passando dagli anni in Inghilterra a quelli in terra francese e giù, fino in Egitto. Ci svela i retroscena dei primi tentativi di scrittura e il potenziale per diventare forse la più grande giallista al mondo, proprio attraverso uno dei 10 indizi: la capacità di cogliere e ricordare ogni minimo particolare.

di Gigliola Alvisi

Pelledoca editore – € 16

Buona lettura e alla settimana prossima!