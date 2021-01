TikTok, come gestisco la sicurezza di mio figlio? I consisgli di Mister Gadget

Come gestisco la sicurezza di mio figlio su TikTok? Il social network, ormai conosciutissimo tra i giovanissimi, è una realtà che va conosciuta e affrontata anche dagli adulti. Luca Viscardi e il suo team del blog di Mister Gadget, hanno redatto un articolo che vuole rispondere proprio a questa domanda: come gestire la sicurezza dei propri figli su Tik Tok senza dover per forza demonizzare il social network.

«Ci sono diverse risposte a queste domande, la prima delle quali arriva proprio da TiKTok, che ha allestito uno pagina dedicata ai genitori – spiegano dal team – Vi indico alcuni estratti del contenuto, che trovo molto chiaro ed esplicativo». Ed ecco le risposte alle domande più semplici: come funziona il collegamento famigliare? oppure come segnalare contenuti inappropriati?

Tutte le risposte nell’articolo di Mister Gadget.