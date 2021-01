Un convegno on line sui 100 anni del partito Comunista Italiano

A 100 anni dalla nascita del partito comunista d’Italia, avvenuta nel 1921, la federazione di Varese del PCI ha organizzato, per domenica 17 gennaio 2021, una video conferenza su google meet.

Chi interverrà ne potrà parlare con Mauro Alboresi, segretario generale del Partito Comunista Italiano e Cosimo Cerardi, segretario provinciale del PCI Federazione di Varese

L’appuntamento è per le 15, ma è necessario iscriversi via email per ricevere il codice d’accesso: pci.federazionevarese@virgilio.it