Un minuto di silenzio per le vittime del Covid a Cadrezzate con Osmate

Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19. L’ultimo giorno dell’anno il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini insieme a tutto il consiglio comunale ha riservato un momento in ricordo dei concittadini scomparsi dalla pandemia.

«Siamo pronti – ha commentato Robustellini – ad accogliere il 2021 con uno spirito diverso, con uno spirito migliore. Guardiamo al futuro, ma non dobbiamo dimenticare il passato, i nostri cari e tutte le persone che ci hanno lasciato a causa del Covid-19».

In occasione dell’aggiornamento settimanale sulla diffusione del virus in paese di domenica 3 gennaio, il sindaco ha poi confermato l’insorgere nell’ultima settimana di quattro nuovi casi di Coronavirus. Il totale dei positivi sale a sette, tutti in cura nella propria abitazione. Da inizio pandemia il numero complessivo di contagi è stato 118. I guariti sono 106, mentre i deceduti cinque.

L’amministrazione comunale ha inoltre ringraziato il gruppo di Protezione civile di Cadrezzate con Osmate, che nei prossimi giorni sarà chiamata dalla Protezione civile provinciale per gestire il coordinamento logistico del punto tamponi di Malnate.