Vaccinazioni anti Covid nelle Rsa, la campagna a Varese è iniziata al Molina

Ha preso avvio oggi, giovedì 7 gennaio, l’attività del Punto Vaccinale Residenziale della Fondazione Molina, in collaborazione con la ASST Sette Laghi di Varese. Si è costituito un Vax Team composto da un medico e tre infermieri che hanno sostenuto un training presso il Centro Vaccinale di ASST Sette Laghi all’Ospedale di Circolo diretto dalla dottoressa Augusta Diani. ASST metterà a disposizione le dosi conservate a -80 gradi nel numero concordato di volta in volta (nella foto Loredana, la prima dipendente vaccinata della Fondazione Molina).

Oggi sono stati vaccinati 21 operatori appartenenti a diverse professioni e 15 ospiti del secondo piano della Casa Buzio. Il Vax day della Fondazione Molina è stato introdotto dal Presidente Guido Bonoldi, che si è rivolto agli operatori in nota per la vaccinazione sottolineando l’importanza per la Fondazione di questa giornata, spiegando il funzionamento del vaccino e rispondendo alle domande degli operatori stessi.

«La campagna vaccinale anti Covid – dichiara Ivan Mazzoleni, Direttore Socio Sanitario di ASST Sette Laghi – riveste un evidente carattere strategico. Più vaccinati. meno contagiati e quindi meno potenziali ricoverati a intasare gli ospedali rendendo difficoltoso garantire le cure per tutte le altre patologie. Come nel caso odierno con la Fondazione Molina la sinergia tra strutture ospedaliere e territorio è la migliore garanzia di raggiungere al più presto una copertura vaccinale ampia e con essa la tanto attesa immunità di gregge».

Il primo operatore ad essere vaccinato è stata Loredana, capo nucleo infermiera, che lavora al Molina da oltre 20 anni che ci ha detto: «Si è trattato di un atto dovuto e di responsabilità nei confronti degli Ospiti di cui mi prendo cura, dei miei colleghi e anche della mia famiglia. Spero sia l’inizio della fine di questo incubo rappresentato dalla pandemia. Raccomando a tutti gli operatori sanitari di vaccinarsi».

Il primo ospite ad essere vaccinato è stato il signor Roberto Martinoli: «Sono onorato di essere stato il primo ospite ad essere vaccinato, qui al Molina mi trovo molto bene, sia con gli ospiti sia con tutto il personale. Speriamo che con questo vaccino si possa riprendere una vita normale».

Dalla prossima settimana la campagna di vaccinazioni proseguirà in modo regolare, con l’obiettivo di vaccinare con prima e seconda dose tutti gli operatori e gli ospiti nei tempi previsti.

In occasione della campagna vaccinale la Fondazione Molina ha anche pensato a un logo disegnato da RobiHood