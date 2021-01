Il Varese a Borgosesia con l’obiettivo di invertire la rotta

C’è una serie nera da interrompere a tutti i costi per il Città di Varese di mister Ezio Rossi. La formazione biancorossa non è riuscita a staccarsi dall’ultimo posto del Girone A di Serie D e, anzi, nelle ultime tre partite ha raccolto altrettante sconfitte, tutte arrivate in maniera piuttosto rocambolesca.

Ecco perché l’infrasettimanale sullo stretto sintetico di Borgosesia – si gioca mercoledì 20, fischio di avvio alle 14,30 – è un appuntamento da sfruttare a tutti i costi per tenersi aggrappati alle rivali più vicine in chiave salvezza. Certo, tornare a mani piene dal “Comunale” sesiano non è mai facile, visto che tra le mura amiche i piemontesi hanno sempre costruito le proprie fortune, però Gazo e compagni hanno il dovere di provarci per “girare” la piega negativa che ha preso questa stagione.

«Abbiamo fatto bene nelle ultime tre partite ma purtroppo è mancato solo il risultato – ricorda alla vigilia della trasferta l’ex difensore granata, oggi alla guida del Varese – erano anni che non vedevo una mia squadra giocare così e non portare a casa punti. A questo punto metterei la firma per giocare male e vincere». Rossi dovrà innanzitutto risolvere il problema del gol: appena nove le reti messe a segno nelle prime 12 partite disputate, troppo pochi per qualsiasi obiettivo. Ancora una volta però il Varese dovrà schierare in attacco i vari Balla, Minaj, Otelé e Capelli, tutti dinamici e tecnici ma giocatori senza quelle caratteristiche da stoccatore d’area necessarie per finalizzare l’azione.

A Borgosesia ci sarà anche Seydou Sow, il centravanti franco-senegalese prelevato dal Brusaporto che ha lavorato per la prima volta con i nuovi compagni nella rifinitura del martedì, tenutasi sul campo di Brenno Useria. «Partirà dalla panchina anche perché si è allenato solo una volta – conferma Rossi – Abbiamo trovato un attaccante con le caratteristiche che cercavamo e speriamo possa darci quello di cui abbiamo bisogno. Lo avevo affrontato da avversario quando militava nell’Arconatese: se sarà in condizione farà molto bene». Chi invece resterà a guardare è il quartetto formato da Negri, Scampini, Beak e Disabato; tra i pali invece il Varese ha ritrovato il titolare Syaulis, già in campo domenica contro il Gozzano.

DIRETTAVN

La partita di Borgosesia sarà raccontata in diretta, azione dopo azione, dal consueto liveblog proposto dal nostro giornale, all'interno del quale i lettori possono intervenire con la propria opinione. Il "Comunale" piemontese sarà campo centrale, ma non mancheranno gli aggiornamenti dalle partite che coinvolgono Caronnese, Castellanzese e Legnano.