Il Varesotto tra le zone europee dove è più evidente il riscaldamento globale

Quando si parla di riscaldamento globale è più facile, e rassicurante, pensare che si tratti di un fenomeno che non ci riguarda nello specifico ed è proprio questo l’errore che a volte porta a sottovalutare il problema. Perché quando si parla di rialzo delle temperature è bene sapere che la provincia di Varese ne è investita in pieno.

Lo segnala tutti gli anni puntualmente il Centro Geofisico Prealpino con i suoi report accurati che segnano una graduale e incessante aumento delle temperature anno dopo anno. Ora lo si vede molto bene anche in un progetto grafico appena pubblicato che fa parte di un’indagine condotta da OBC Transeuropa per European Data Journalism Network (EDJNet) nel 2020.

Attraverso l’analisi e la visualizzazione delle temperature medie registrate in 100mila comuni europei di 35 paesi diversi è possibile osservare le variazioni visualizzate su una mappa interattiva.

La provincia di Varese rientra in pieno in una delle fasce dove il fenomeno è più evidente. Le variazioni sono determinate dalla differenze tra le temperature che c’erano negli anni ‘60 e quelle più recenti fino al 2018. In provincia ci sono luoghi dove l’aumento è stato più sostenuto come Pino Tronzano sul Lago Maggiore dove si registra un aumento di quasi 4 gradi e Luino e Cremenaga con +3,5. Ma su tutta la superficie territoriale del Varesotto si registrano aumenti che vanno dai 2.5 gradi ai 3.

I dati provengono da Copernicus e dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF).