Villa Montevecchio diventa set per il matrimonio Sky con Adriana Volpe e Giovanni Ciacci

Ciak, ci si sposa a Villa Montevecchio: domenica la storica villa d’inizio Novecento di Samarate ha ospitato una giornata intera di riprese per un nuovo format targato Sky.

Grazie alla collaborazione tra il consigliere Comunale di Busto Arsizio Alessandro Albani, all’assessore di Samarate Maura Orlando e al presidente della Fondazione Montevecchio Eliseo Sanfelice, domenica 10 gennaio la villa è diventata un set cinematografico: nell’arco di una giornata sono state registrate alcune puntate di un nuovo format televisivo che andrà in onda su Sky in questa primavera.

I presentatori del format sono DJ Gibba di Radio 105 e Mitch DJ di Radio 105 e delle Iene, ma la giornata di riprese ha visto inoltre la presenza di volti noti sul panorama nazionale come la presentatrice Adriana Volpe e il famoso stylist Giovanni Ciacci.

La produzione è stata curata da Salvatore Barbato, DJ Gibba, Mitch DJ, Luciano Peritore. Gli autori del format sono Salvatore Barbato e Marco del Conte.

«Una giornata molto impegnativa e carica di grandi emozioni, che mi ha permesso di confrontarmi con professionisti di spessore impegnati nella realizzazione di un prodotto di qualità che sono certo troverà un grande riscontro di pubblico per il suo carattere innovativo» dice Alessandro Albani, che ha indossato la fascia tricolore per “celebrare” il matrimonio. «Un’esperienza che ricorderò con immenso piacere, ringrazio tutti per avermi coinvolto».

Ovviamente le riprese si sono svolte con le cautele necessarie nel periodo di pandemia, con test per assicurare che tutti gli attori e comparse fossero negativi.