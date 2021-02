In 20 anni Openjobmetis ha dato impiego a più di 600mila persone

Il traguardo dei vent’anni è una tappa importante nella vita di una persona ed anche in quella di un’organizzazione, di un’impresa o di una società. In tutti i casi c’è lo slancio per il futuro che ti aspetta ma solo se hai lavorato sodo e messo fondamenta consistenti potrai reggere la crescita.

L’agenzia per il lavoro Openjobmetis a partire dal lontano 2001 ha dato un impiego a più di 600mila persone, 631mila per la precisione, per un totale di 300 milioni di ore lavorate. Grazie all’impegno di 650 dipendenti (nel 2001 erano 16) oggi Openjobmetis è tra le agenzie per il lavoro più importanti nel Paese, l’unica quotata in Borsa italiana.

CLIENTI GRANDI, MEDI E PICCOLI

Negli ultimi 20 anni, Openjobmetis con la sua attività ha contribuito al mantenimento dei livelli occupazionali nazionali grazie alla relazione con le oltre 93.000 aziende clienti, dalle Pmi alle multinazionali. Oggi presente con oltre 130 filiali in tutta Italia e ogni giorno conta 7500 aziende clienti e oltre 18000 lavoratori attivi.

Nel 2001, quando nacque, l’azienda aveva 16 dipendenti, 4 filiali (a Legnano, Novara, Verona, Modena), 40 clienti e chiuse l’anno con un fatturato di 1,6 milioni di euro. Oggi, a 20 anni dalla sua nascita, è la prima e unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa italiana, con un giro d’affari di 565 milioni di euro (bilancio al 31 dicembre 2019).

LA NASCITA IN CARROBBIO A VARESE

Era il 5 febbraio 2001 quando Rosario Rasizza, insieme a Marina Schejola e Biagio La Porta, ha dato vita alla società in un piccolo studio in via Carrobbio, a Varese. Nel corso degli anni, Openjobmetis si è innovata e trasformata grazie a una politica di acquisizioni e investimenti e al sempre sognato debutto in Borsa, avvenuto nel 2015.

Un percorso di crescita e sviluppo costante – è di questi giorni, a dieci anni dall’integrazione di Metis spa, l’annuncio dell’accordo per l’acquisizione dell’Agenzia per il Lavoro Quanta – che l’ha resa una realtà imprenditoriale capace di generare valore sul territorio e contribuire allo sviluppo economico del Paese.

TRA LE PRIME CENTO AGENZIE PER IL LAVORO AL MONDO

Oggi Openjobmetis si colloca tra le prime 100 Agenzie per il Lavoro al mondo e tra le prime in Italia con una quota di mercato pari al 6%, direttamente alle spalle delle multinazionali. L‘azienda si è sempre distinta per l’attenzione prestata alla formazione, attraverso un’attenta gestione dei fondi Forma.Temp, grazie ai quali ha avviato corsi gratuiti per sostenere la crescita professionale delle persone, potenziandone e riqualificandone le competenze utili a entrare nel mondo del lavoro. Solo nel 2020 sono stati organizzati 1474 corsi di formazione, investendo più di 7,5 milioni di euro.

«I numeri di questi 20 anni di storia raccontano il nostro successo – ha dichiarato Rosario Rasizza, Amministratore delegato di Openjobmetis – Se mi guardo indietro, vedo tanti momenti significativi: dalle acquisizioni che hanno sostenuto la nostra crescita, all’ingresso nel capitale sociale di partner di primo piano come il fondo di private equity Wise Srg, fino alla quotazione in Borsa, che mi piace definire come la nostra laurea. In questi casi, spesso si dice che le cose sono andate oltre l’immaginazione: il sogno è diventato realtà».

LE DIVISIONI SPECIALIZZATE

In questo scenario particolarmente dinamico, Openjobmetis si è proposta come facilitatrice tra domanda e offerta. Con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più customer-oriented, la società si è dotata di divisioni specializzate, create per soddisfare le esigenze di specifici settori di attività, che richiedono una gestione accurata e complessa delle Risorse Umane.

Sanità, agroalimentare, navale, industriale, I&CT, horeca e diversity talent: questi sono gli ambiti di specializzazione. Ruotano nella galassia Openjobmetis le società controllate e partecipate nei diversi ambiti di intervento: Openjob Consulting (formazione finanziata); Seltis Hub srl, il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione, che opera attraverso i brand Seltis, Meritocracy e UNA Forza Vendite; HC srl (nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl) che si occupa di formazione, coaching e outplacement; Jobdisabili srl che, attraverso la piattaforma online Jobmetoo, è attiva nella ricerca e selezione di persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette; Lyve srl, società di formazione nell’ambito dei servizi finanziari ed assicurativi e, da ultima – non certo per importanza – Family Care srl: agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e nella selezione di assistenti familiari per anziani e persone non autosufficienti.

OPENJOBMETIS È IN CONTINUA EVOLUZIONE

«In questi 20 anni – conclude Rasizza – abbiamo scritto pagine importanti, ma altrettante ne restano da scrivere: Openjobmetis è per sua natura un’azienda destinata a trasformarsi continuamente per offrire un servizio a 360 gradi all’interno di un mercato in evoluzione. L’avventura proseguirà grazie alla motivazione e all’impegno che contraddistinguono tutti i nostri dipendenti così come contraddistinguevano quei pochi audaci che insieme a me, nel lontano 2001, hanno dato vita a questa impresa».

Sul sito ventanni.openjobmetis.it, infine, la campagna pubblicitaria, una timeline dei traguardi raggiunti, il nuovo video celebrativo e alcuni videoracconti dei dipendenti.