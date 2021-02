50 milioni in 5 anni, anche Saronno progetta il proprio futuro europeo

Non solo Varese, che a elaborato un piano per riuscire ad ottenere una parte dei 209 miliardi del Recovery Fund.

Anche a Saronno la giunta comunale si muove: è stato deliberato il 4 febbraio un piano per elaborare uno strumento ad hoc, l’I.T.I. “Investimento Territoriale Integrato”, strumento suggerito dalla Commissione Europea per veicolare l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027 sul tema dello sviluppo urbano sostenibile.

La giunta saronnese ha quantificato in 50 milioni in 5 anni i fondi che potrebbero arrivare sul territorio dall’Europa (via Regione), individuando 8 punti chiave sui quali investire:

1. Riduzione del traffico di attraversamento e miglioramento della sicurezza stradale; 2. Rigenerazione urbana in particolare area ex Isotta Fraschini e limitrofi; 3. Rigenerazione urbana diffusa in esito all’avviso pubblico legge regionale 18; 4. Integrazione tra sistema trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano; 5. Riqualificazione edifici pubblici sia dal punto di vista energetico che funzionale; 6. Sistema ciclopedonale Smart di Saronno e potenziamento collegamenti con i comuni limitrofi; 7. Incremento patrimonio a verde sotto profilo quali-quantitativo; 8. Gestione opere pubbliche era Post Covid;

Un progetto da sviluppare insieme a Regione Lombardia che attiverà un percorso di coinvolgimento delle città lombarde di dimensioni medie e medio grandi (comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti) al fine di selezionare le autorità urbane con maggiori capacità progettuali ed in grado di promuovere strategie preliminari candidabili per l’assegnazione dei fondi strutturali.

Per arrivare preparati all’appuntamento, la giunta saronnese ha incaricato i dirigenti comunali (Settore Ambiente Urbanistica e Lavori Pubblici) di attivare con la massima tempestività un progetto ad I.T.I. “Investimento Territoriale Integrato” partendo da Saronno e coinvolgendo il bacino territoriale dell’intera area saronnese con superamento della soglia dei 50.000 abitanti al fine di avere accesso in forma aggregata a risorse agevolate più consistenti con un target sul sestennio 2021-2027 di oltre 100 milioni di euro, tenuto conto tra l’altro che tra le possibili forme aggregative con i Comuni limitrofi potrebbe essere in prima istanza valutabile di proseguire con i comuni già aderenti alla Centrale Unica di Committenza e/o da servizi gestiti dalla società partecipata Saronno Servizi.

Per il conseguimento del suddetto Piano Strategico ed operativo è indispensabile un affiancamento ad una società di servizi o “advisor” in possesso delle competenze idonee a sviluppare un sistema integrato alle risorse disponibili. Per questo è stata prevista l’apertura di una avviso pubblico per manifestazione di interesse, con procedura telematica tramite la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, per individuare gli operatori economici eventualmente interessati a presentare un piano.