Ragazzi più consapevoli con il progetto “On the road” in collaborazione con la Polizia locale di Saronno

Il Comune di Saronno ha siglato un protocollo d’intesa con l’associazione socio-educativa “Ragazzi On The Road” di Bergamo, impegnata nell’educativa di strada.

Il progetto “On the road – La svolta consapevole” è un format che l’associazione porta in tutte le città per educare i giovani alla legalità direttamente in strada.

Dal 16 al 22 dicembre, due ragazzi saronnesi iscritti in istituti scolastici superiori cittadini affiancheranno la Polizia locale di Saronno in un percorso educativo e formativo: saranno con loro sulle autovetture in pattugliamento, nelle attività di controllo e ai posti di blocco. «L’obiettivo – spiega l’assessore alle Politiche giovanili e pubblica istruzione, Gabriele Musarò – è quello di sensibilizzare ed educare alla legalità favorendo l’accrescimento del senso civico nelle nuove generazioni attraverso percorsi formativi su tematiche di alta valenza educativa e sociale».

Il format educativo per studenti dai 16 ai 20 anni e universitari, punta a far raggiungere aio giovani una maggiore consapevolezza dei rischi e della gestione delle emergenze. Un’esperienza coinvolgente e “senza filtri” che è già stata sperimentata dagli studenti di diverse scuole anche in provincia di Varese