Aggredisce i passanti e gli agenti, morto dopo un conflitto a fuoco con la polizia

Ha aggredito due passati con un coltello e all’arrivo degli agenti della Polizia di Stato si è scagliato contro di loro.

Uno dei poliziotti ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, uccidendo l’aggressore, un uomo di 45 anni di origini filippine. È successo nella notte, intorno alle 00.20, in via Sulmona a Milano, zona Corvetto. Il 45enne, noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti per reati contro la persona e spaccio, avrebbe tentato di aggredire, armato di coltello, prima un rider e poi un uomo che usciva da un portone.

Quando sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, lo straniero si è scagliato contro di loro, facendo cadere un poliziotto, ferito alla testa. Subito dopo è arrivata una seconda pattuglia: uno degli agenti ha esploso alcuni colpi, ferendo mortalmente il 45enne filippino.

Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra Mobile diretti da Marco Calì e coordinati dal sostituto Paolo Storari della procura di Milano, che si è recato sul posto.