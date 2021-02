Aggressione sul treno a Locate Varesino, ferito un uomo

Nuovo episodio di violenza su un treno della linea Milano – Laveno Mombello. Questa volta a farne le spese è stato un uomo di 35 anni che nella tarda mattinata di lunedì 1 febbraio stava facendo rientro a casa nella mattinata di lunedì 1 febbraio.

A bordo del convoglio, secondo la sua ricostruzione dei fatti, è stato aggredito da tre persone che hanno provato a rubargli portafogli e telefono. Ne è nata una colluttazione e il 35enne, residente in Valcuvia, è riuscito ad evitare di essere rapinato e a fuggire scendendo dal treno a Locate Varesino, a costo di alcune lievi ferite: è stato soccorso da ambulanza e sanitari della Croce Rossa di Tradate. Portato in pronto soccorso, ne avrà per qualche giorno.

Sull’episodio indagano la polizia locale di Tradate e la polizia locale di Locate Varesino.