Anche per il 2020 Luvinate è Comune Riciclone

Anche per il 2020 Luvinate si aggiudica l’attestato di Comune Riciclone secondo la classifica di Legambiente Onlus.

«Complimenti ai cittadini virtuosi che contribuiscono a questo importante risultato!», commenta il sindaco luvinatese Alessandro Boriani.

Di seguito la nota inviata al Comune di Luvnate da Legambiente:

Egregio Sindaco,

siamo lieti di comunicarle che il suo Comune è entrato a far parte della classifica dei “Comuni Ricicloni Lombardia 2020”.

Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni Ricicloni Lombardia 2020 è legato alla riduzione della frazione di rifiuto indifferenziato: il suo Comune è fra i comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75 kg/abitante all’anno di rifiuto secco non riciclabile entrando così a far parte dei “Comuni Rifiuti Free”.

Complimentandoci per l’ottimo risultato raggiunto, le alleghiamo l’attestato di Comune Riciclone.

Cordiali saluti,

Barbara Meggetto,

Presidente Legambiente Lombardia Onlus