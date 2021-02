Attesa per le decisioni sulla riapertura degli impianti sciistici da metà febbraio

A metà febbraio dovrebbero riaprire gli impianti sciistici.

«Il Dpcm in vigore – spiega l’assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori – prevede la possibile apertura. Il ministro Boccia ha dichiarato nell’ultima Conferenza Stato-Regioni che questa settimana avrebbero assunto una decisione definitiva in merito alla data, che diventa elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’economia di montagna . Abbiamo una situazione epidemiologica migliore rispetto a una settimana fa ed è stato predisposto un protocollo che prevede una serie di restrizioni anti-contagio per consentire un’apertura in totale sicurezza. Non ci sono più motivi ostativi rispetto all’apertura degli impianti il 15 febbraio. L’auspicio è che non solo il Cts formalizzi quello che di fatto è già nell’intesa, ma che lo faccia in tempi ragionevoli consentendo agli operatori di potersi organizzare con la ripartenza »