Auto ribaltata a Busto Arsizio, tre persone coinvolte tra le quali una bambina

Brutto incidente questa sera in corso XX Settembre a Busto Arsizio, dove per cause ancora in corso di accertamento una vettura si è ribaltata.

L’incidente, avvenuto attorno alle 19,30, fortunatamente non ha avuto serie conseguenze per i passeggeri a bordo, tra i quali una bambina di 9 anni. Tre persone (la bambina, e due uomini di 29 e 38 anni) sono rimaste leggermente contuse e sono state medicate in ospedale, tutte in codice verde.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze con il supporto dell’automedica, i Vigili del fuoco di Varese e Busto Arsizio e una pattuglia della Polizia locale di Busto Arsizio.