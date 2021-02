Auto fuori strada a Sesto Calende

Incidente stradale questa sera intorno alle 18 a Sesto Calende. Per cause che le forze dell’ordine dovranno stabilire un’auto con a bordo due persone, secondo le prime informazioni, è finita fuori strada sulla provinciale in direzione di Angera, nel tratto che passa sotto il ponte di Sesto.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Alle 19 le operazioni di soccorso erano ancora in corso e le code sulla provinciale ancora molto lunghe. (in aggiornamento)