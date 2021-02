Besano, alla scoperta del Museo dei Fossili in diretta Facebook

In occasione della recente riapertura al pubblico, il Museo dei Fossili di Besano organizza lunedì 15 febbraio alle ore 20.30, una diretta Facebook con il conservatore e paleontologo Fabio Bona. Una chiacchierata, pensata in particolare per docenti della scuola dell’obbligo e genitori, sul museo, i percorsi espositivi offerti, l’ultimazione del riallestimento e le nuove esposizioni fossilifere.

Il dottor Fabio Bona, conservatore del museo dal 2018, si è occupato a lungo degli scavi della grotta dell’orso sul Monte Generoso e ha lavorato in numerosi contesti, sia paleontologici sia affiancando il lavoro di equipe archeologiche nell’analisi dei resti zoologici. Insieme al team del museo, ha fortemente voluto il riallestimento di uno dei piani espositivi per rinnovare l’ambiente e la proposta museale. Nel corso della diretta Facebook verranno illustrate le linee guida del percorso espositivo del Museo di Besano e potranno essere fatte eventuali domande sulla professione del paleontologo.

«Dopo lo stop della scorsa primavera, c’è stato un lungo silenzio in merito alle attività museali – ci racconta Elena Castiglioni, di Archeologistics – Il riallestimento, iniziato durante i mesi estivi e terminato lo scorso ottobre, testimonia la volontà del Comune di Besano di tutelare, raccontare e rilanciare il proprio territorio».

L’incontro di lunedì celebra la riapertura del museo, avvenuta con successo lo scorso martedì 9 febbraio: «In meno di 3 ore di apertura al pubblico, abbiamo avuto una ventina di visitatori che, considerando le dimensioni ridotte del museo, è un eccellente risultato». Le visite proseguiranno ogni martedì dalle ore 14.00 alle 17.30, previa prenotazione e acquisto dei biglietti.

Il Museo dei Fossili di Besano, insieme al Museo di Meride in Svizzera, è un punto di accoglienza e dialogo per i visitatori del Monte San Giorgio, uno tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo, oggi riconosciuto tra i Patrimoni dell’umanità dell’Unesco. La visita ai siti paleontologici è il punto di partenza per conoscere la materia e per avere maggiore consapevolezza di ciò che si può osservare, se ci si avventura tra i sentieri della montagna: «Senza una guida infatti, risulta molto difficile comprendere la paleontologia in un ambiente naturale, in quanto i sentieri dedicati e la parete rocciosa non comunicano molto» – commenta Elena Castiglioni.

Tra le varie iniziative proposte dal museo, sabato 13 febbraio ha preso il via un ciclo di tre appuntamenti rivolti ai bambini sui temi della paleontologia, archeologia e antropologia. «Abbiamo avuto un’ottima risposta in termini di iscrizioni e pertanto siamo molto contenti di cominciare. Sono rimasti pochi posti disponibili e invitiamo i genitori a iscrivere i bambini, i quali avranno l’opportunità di conoscere e approfondire argomenti che studiano a scuola». «Le attività online sono, da un lato, un modo per raccontare e motivare l’inserimento nella lista Unesco e, dall’altro, un modo per insegnare il valore fondamentale dell’evoluzione della vita sul nostro pianeta» – conclude Elena Castiglioni.

Si ricorda che per visitare il museo è necessario acquistare il biglietto alla pagina web https://bit.ly/2YAobcZ o inviando una mail a museo@comune.besano.va.it

Per ulteriori informazioni riguardanti gli incontri online è necessario iscriversi alla pagina web https://bit.ly/3pJi02w