Cai Luino, il calendario delle uscite per la primavera 2021

Torna la primavera e con essa le iniziative del Cai. «La Sezione del CAI Luino nel presentare il suo calendario delle escursioni per il 2021 mette in evidenza che causa pandemia COVID-19 è obbligo rispettare le regole del DPCM e del CAI quali, il numero massimo di partecipanti – che non deve superare le venti unità, il distanziamento previsto nella marcia durante le soste e altre che potrebbero entrare in vigore. E’ importante ricordare che le richieste di iscrizione alle escursioni dovranno essere inoltrate unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it entro il venerdì che precede l’escursione alle ore 21 a cui farà seguito la conferma di partecipazione», spiegano dall’associazione.

Il calendario verrà aggiornato continuamente per cui si consiglia di consultare la home page del sito del CAI Luino – www.cailuino.it o la bacheche sezionale posta in via XV Agosto.

Possono partecipare alle escursioni gli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale. Per i non soci è prevista la partecipazione versando una quota giornaliera di € 12 che comprende la polizza assicurativa CAI Centrale per Soccorso Alpino –Infortuni con richiesta preventiva a cailuino@cailuino.it

PROGRAMMA

Domenica 28 febbraio – Escursione con le ciaspole al Poncione di Breno

Tempo salita h2,45 – discesa h2.15 – Dislivello m 660 – Difficoltà WE –

Accompagnatori Gianni 3387768131 – Gianluigi 33561192247

Domenica 7 marzo – Escursione Cerro – Forte di Orino nel Parco Regionale del Campo dei Fiori

Tempo complessivo 5.00 – dislivello 740m – difficoltà E

Accompagnatori Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131

Domenica 14 marzo – Escursione al monte Pian Nave

Tempo escursione salita H3.30 discesa H2.30 – dislivello totale 780m – difficoltà E

Accompagnatori Gianni 3387768131 – Terio 3392892505