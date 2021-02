Calcio, nel girone del Varese arrivano Drogba e Lewandovsky

Drogba e Lewandovsky nel girone A di serie D. I nomi fanno subito pensare ai super bomber che hanno gonfiato infinite volte le reti di mezza Europa. In realtà si tratta di parenti (stretti) e omonimi, ma la curiosità rimane.

La Folgore Caratese, che si trova al settimo posto in classifica, si è assicurata l’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier. Nato a Parigi il 15 dicembre 2000 é cresciuto nelle giovanili del Chelsea, dove giocava suo papà, per poi passare al Guingamp Under19 nella stagione 2017/2018. Nel 2019 è stato promosso nella squadra B del club francese. Il padre di Isaac, Didier, non ha mai giocato in Italia, seppur sia stato desiderato a lungo da diverse squadre, Inter su tutte: ora ci prova il figlio, partendo dalla serie D per sognare il calcio che conta.

Marc Lewandovski è invece stato acquistato dal Casale, quint’ultimo in classifica. Nato a Marsiglia il 10 giugno 1989, di origini polacche, Marc è un giocatore di esperienza che può ricoprire diversi ruoli offensivi. Nella sua carriera da calciatore iniziata nel 2007, ha vestito, tra le altre, le maglie di Montichiari, Padova, Ascoli, Como, Monza.

Le ultime due stagioni le ha giocate nell’Eccellenza regionale prima con il Bombonasca e infine con l’Asti. Nel suo caso, non ci sono parentele con Robert, il super attaccante del Bayern Monaco campione d’Europa e in lizza per il Mondial eper Club, ma in Piemonte sperano che il nome porti in dote qualche gol utile per raggiungere la salvezza.