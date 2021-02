Carignola, PD Varese: “Per coerenza Zanzi dovrebbe dimettersi”

Pubblichiamo per intero il commento del segretario del PD Varese Luca Carignola riguardo le dichiarazioni di Daniele Zanzi durante la conferenza stampa che ha presentato i “Cantieri civici” e le prossime mosse di Varese 2.0 per elezioni amministrative 2021

«Se riuscirò a mettere in piedi una lista mi candido a Sindaco, altrimenti chissà, vedremo»: questo, in sintesi, il curioso concetto espresso ieri da Daniele Zanzi.

Curioso perché è vero che in politica si vede di tutto, ma forse non si era mai visto un vicesindaco in carica che si prepara a correre da Sindaco sfidando il Sindaco con cui lavora quotidianamente. Del resto, è chiaro che è ben più comodo restare in sella alla maggioranza che un po’ si disprezza e un po’ no, piuttosto che avventurarsi in un percorso forse solitario lasciando la poltrona occupata.

Coerenza vorrebbe, infatti, che Daniele Zanzi si dimettesse dal ruolo che ricopre, che non ha per diretto mandato popolare; ma chiaramente non lo farà, meglio cercare di costruire un progetto alternativo alla maggioranza con cui governa dalla posizione di vicesindaco.

Meglio – nella logica del vicesindaco pro tempore – addossare le colpe al cattivo PD, reo di non aver chiarito i contorni della futura coalizione – che non sono chiari solo a chi non li vuole vedere – piuttosto che svelare le proprie ambizioni personali.La verità, però, viene presto a galla.

Luca Carignola

Segretario Pd Varese