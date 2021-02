Cattura conigli selvatici e tenta di venderli al quagliodromo di Lainate, multa e sequestro

Il Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana, su richiesta dei Carabinieri di Lainate, è intervenuto nella giornata di ieri, 4 febbraio, al Quagliodromo di Lainate, dove una persona è stata trovata in possesso di 8 esemplari di conigli selvatici con l’obiettivo di venderli.

Si presume che gli animali fossero stati catturati con dei furetti in mattinata perché mostravano evidenti segni di morsi da furetti. I conigli selvatici erano detenuti all’interno di retini metallici per pesci all’interno di un capanno sul territorio di Caronno Pertusella, area facente parte del Quagliodromo di Lainate.

I militari di Lainate hanno effettuato il sequestro amministrativo (ai sensi della Legge 689/81). È stato poi redatto un verbale di contestazione per violazione all’art. 43 comma 1 lett. EE della Legge Regionale 26/93 che prevede una sanzione amministrativa di 240 euro, elevata nei confronti dei responsabili. Gli esemplari di conigli selvatici sono stati portati dal Nucleo Ittico Venatorio della Polizia Metropolitana di Milano al WWF di Vanzago per le prime cure del caso e per il ricovero.