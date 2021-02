Chiusa per una notte l’entrata della A8 dello svincolo di Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 18, alle 5:00 di venerdì 19 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in entrata per chi è diretto verso Varese e verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

In alternativa, a chi è diretto verso Varese, si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria, al km 34+00 della stessa A8, mentre chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà entrare alla stazione di Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico.