Attenzione alle chiusure per lavori previste sulle tangenziali di Milano

Milano-Serravalle, gestore delle tangenziali di Milano, comunica le chiusure previste nei prossimi giorni

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Martedì 23 Febbraio alle ore 06:00 di Mercoledì 24 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo M.se (km 6+804) da carreggiata nord (direzione A8-A9). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) per la successiva uscita in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo M.se (km 6+804) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da MI-San Siro).

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Febbraio alle ore 06:00 di Mercoledì 24 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (km 4+075) in entrata da Venezia per carreggiata sud (direzione A1–Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (km 2+620) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rho-Figino (Km 4+075) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Febbraio alle ore 06:00 di Giovedì 25 Febbraio 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (km 4+075) in uscita per Venezia e Torino da carreggiata sud (direzione A1–Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rho-Figino (Km 4+075) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Febbraio alle ore 06:00 di Venerdì 26 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita da A4 provenienza Torino (Km 4+075) per Rho-Pregnana M.se. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Pero-Fiera (Km 3+050).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 25 Febbraio alle ore 06:00 di Venerdì 26 Febbraio 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (km 4+075) in entrata da Torino e Venezia per carreggiata sud (direzione A1–Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Pero-Fiera (Km 3+050) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rho-Figino (Km 4+075) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 26 Febbraio alle ore 06:00 di Sabato 27 Febbraio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio (Km 10+580) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Baggio (Km 10+580) dalla medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 26 Febbraio alle ore 06:00 di Sabato 27 Febbraio 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Santa Giulia, San Donato MM3 e S.P.415 Paullo (km 1+370) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.415 Paullo/San Donato MM3 (Km 1+370) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita MI-Santa Giulia).