CIOFS e Uniascom Varese lanciano un progetto di impresa formativa per la ristorazione

La definizione dei menù, la promozione, la produzione di caffetteria e snack, il servizio clienti, la gestione del magazzino e la gestione economica.

Queste le attività al centro del progetto di Impresa formativa attivata dal CFP di Castellanza e di Varese.

Il CIOFS, ente di formazione professionale delle suore salesiane, e Uniascom Confcommercio provincia di Varese, hanno unito i loro sforzi per far fronte all’impossibilità degli esercizi, dovuta all’emergenza sanitaria, nell’ospitare i tirocini curricolari degli allievi dei corsi del settore sala bar.

Così si è attivato un progetto di Impresa formativa, in cui gli allievi del terzo e del quarto anno dei corsi professionali dei CFP di Castellanza e Varese gestiscono direttamente il bar, in modo da garantire il servizio di bar e di ristorazione.

«Il nostro obiettivo è che tutti i nostri allievi siano coinvolti sul campo e che facciano esperienza diretta di cosa è e come funziona un’azienda» afferma Antonio Sassi, direttore del CFP di Castellanza.

A tale scopo il CIOFS e Uniascom Varese mettono a disposizione del CFP i loro esperti, che intervengono portando la loro esperienza e la testimonianza di

imprenditori, di tecnici e di consulenti sulle varie tematiche legate alla gestione di un esercizio. Gli esperti che interverranno sono:

– Venturi Frederick – Presidente di Federalberghi Varese e direttore d’albergo

– Taiano Celeste – Presidente Giovani Albergatori Lombardia e direttore d’albergo

– Buzzi Alessandro – Docente presso l’Università degli studi dell’Insubria

– Monticelli Luca – Tecnico e docente della sicurezza

Quella proposta, è un’occasione utile anche a rinsaldare ulteriormente la collaborazione fra formazione e lavoro, soprattutto in queste fase di crisi.