Il comune risponde a Longhini: “kit per la raccolta differenziata a partire dalla fine di marzo”

Il comune di Varese ha risposto al consigliere di minoranza Simone Longhini, che ha inviato circa un mese fa un’interrogazione a proposito dei ritardi nella consegna del kit per la raccolta differenziata per il 2021.

La risposta, firmata dall’assessore all’ambiente Dino De Simone spiega che: «Le vicissitudini di natura giudiziale che hanno interessato l’esito della gara di appalto, e le immediate conseguenze che esse hanno comportato rispetto all’individuazione sia del nuovo soggetto gestore che del termine temporale del subentro, hanno evidentemente provocato difficoltà ulteriori rispetto a quelle che, di per sè, connotano l’affidamento di un servizio tanto decisivo per la qualità della vita di ogni comunità».

Per questo: «I ritardi sono stati determinati dalla situazione di incertezza e dalla necessità di questa Amministrazione di programmare e attuare ogni soluzione operativa solo dopo la definizione di un quadro che si confida definitivo, in grado di garantire un perimetro ben preciso entro cui muoversi. In altre parole: i soggetti con cui trattare e le scadenze entro cui agire».

In ogni caso: «A seguito di recenti interlocuzioni con l’attuale gestore e con il soggetto ad oggi individuata come Subentrante, l’Amministrazione sta organizzando con ACSM-AGAM Ambiente la consegna di nuovi kit, prevista verso la fìne del mese di marzo, che sarà preceduta da un un’opportuna campagna informativa».