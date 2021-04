Tutti in coda a Varese per i Kit della raccolta differenziata

E’ iniziato oggi, 12 aprile, il periodo di consegna dei kit della raccolta differenziata a Varese.

La campagna durerà tre settimane, dal 12 al 30 aprile, sempre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17, salvo l’ultima settimana che si concluderà venerdì 30 aprile, visto che sabato è il primo maggio.

Le prime due sedi dove ritirarlo sono quella di piazza De Gasperi, davanti allo stadio, e nella sede operativa di Acsm Agam Ambiente: e proprio in piazzale de Gasperi si sono registrate le prime code. Più tranquilla invece la situazione in via Tintoretto.

Nelle settimane seguenti, si potrenno sperimentare anche due nuove zone dove posizionare i gazebo: la nuova area di parcheggio del lungolago di Capolago con accesso da via per Bodio in sostituzione del piazzale della Schiranna ove recentemente è stato allestito un centro vaccinale, mentre piazzale Foresio a Masnago sostituirà l’area antistante il Teatro di piazza della Repubblica in centro città, a causa del trasferimento del mercato.

Inalterati, invece, i punti di consegna davanti allo Stadio, alle Bustecche e in via Tintoretto, sede operativa di Acsm Agam Ambiente.

Come sempre, il QR code consentirà la registrazione dell’avvenuto ritiro; in caso di impedimento del titolare dell’utenza, la lettera dispone di uno spazio da compilare per delegare altri al ritiro, indicando nome e cognome del delegato. La raccomandazione è di consegnare la lettera integrale, senza tagliare la delega.

Ultima novità riguarda le utenze non domestiche, quest’anno invitate a presentarsi ai gazebo per il ritiro. Ogni punto sarà allestito, in conformità alla normativa anticovid 19, per evitare assembramenti; si raccomanda di indossare correttamente la mascherina e di mantenere le distanze dalle altre persone in caso di coda.

RITIRO DEI KIT: IL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE