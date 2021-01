Un’interrogazione per i ritardi nella distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Varese

I ritardi per i kit per la raccolta differenziata, di solito consegnati ai cittadini negli ultimi mesi dell’anno precedente all’uso e al momento non ancora arrivati, sono diventati oggetto di una interrogazione da parte del consigliere di minoranza Simone Longhini, di Forza Italia.

Nel documento, Longhini premette che: «Solitamente durante i mesi di ottobre e novembre si procedeva alla distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, e già l’ultima volta la distribuzione era slittata a gennaio e febbraio, ma almeno le lettere con le indicazioni erano state recapitate nelle cassette postali dei varesini a novembre»

Il consigliere sottolinea inoltre come : «Negli ultimi 10 mesi, a causa dei vari lockdown e dell’utilizzo massiccio di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, ne sono stati consumati un quantitativo superiore al passato e molte famiglie hanno ormai esaurito da tempo le loro scorte» Ma finora: «Non solo la distribuzione non è ancora iniziata, ma non sono nemmeno arrivate le lettere con le indicazioni per il ritiro».

Per questo Longhini chiede con l’interrogazione al Sindaco e alla Giunta: «A cosa siano dovuti questi ritardi e cosa si intende fare per porvi rimedio, quando verranno distribuiti i kit dei sacchetti per la raccolta differenziata, e se si ritiene giusto e opportuno che i varesini li paghino di tasca proprio nel difficile periodo di crisi economica che stiamo attraversando».

La risposta all’interrogazione è dovuta, di norma, entro 30 giorni.