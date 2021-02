Crisi Henkel, l’assessore Guidesi invita i rappresentanti dell’azienda in Regione

«Abbiamo ricevuto la lettera dell’azienda Henkel in cui si annuncia la chiusura dello stabilimento di Lomazzo. In risposta alla comunicazione ricevuta, ho invitato i rappresentanti dell’azienda in assessorato per aprire un confronto e per mettere a disposizione tutti gli strumenti regionali in un’ottica di salvaguardia dello stabilimento di Lomazzo».

Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.