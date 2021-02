Una “discarica” all’ingresso di Villa Mylius a Varese

Villa Myilus in cattivo stato a causa di rifiuti abbandonati nel suo perimetro: è quello che ci segnala un lettore che vive nei pressi del parco e della villa, sono appena cominciati i lavori di ristrutturazione.

GUARDA LE FOTO

«Sono un cittadino residente in zona Brunella – ci spiega il lettore -inoltro alcune foto da me scattate questa mattina tra via Fiume e la strada di accesso a Villa Mylius. Credo che l’area da me fotografata ormai diventata “discarica” sia di proprietà del comune di Varese: magari pubblicandole qualcuno si deciderà a ripulire».