Partono martedì 12 i lavori alla Villa Mylius di Varese

Partono martedì 12 gennaio 2021 i lavori di riqualificazione di Villa Mylius.

La conferma arriva indirettamente da un’ordinanza della polizia locale che prevede alcune limitazioni della viabilità – divieto di transito e sosta in via Crotti – per consentire il normale svolgimento del cantiere.

Secondo l’ordinanza, i cantieri – e la conseguente variazione nella viabilità – vanno dal 12 gennaio 2021 a fine giugno 2022.

COME SARANNO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MYLIUS

Il progetto preliminare, approvato nel 2015, è stato redatto da Fondazione Marchesi, che vuole realizzare nella villa la sua scuola di cucina.A luglio scorso è stato invece approvato il progetto definitivo, realizzato dall’ufficio tecnico del Comune di Varese, alla cui redazione hanno partecipato anche alcuni progettisti esterni, in particolare per interventi relativi all’acustica, interventi strutturali e impianti elettrici e meccanici.

La riqualificazione riguarderà in particolare queste parti interne con il vincolo, nel progetto, del recupero e restauro di tutte le porzioni con carattere storico: così, la realizzazione di interventi edili di demolizione e sostituzione di elementi portanti è prevista solamente dove possibile, mentre per il resto è previsto solo un consolidamento strutturale secondo le norme antisismiche e il necessario adeguamento igienico sanitario. Gli impianti tecnici necessari alla scuola di cucina saranno poi realizzati prevalentemente con posa “a secco”, senza intervenire con canalizzazioni che prevedono interventi sui muri.

Il costo complessivo dei lavori corrisponde a 6.450.600 euro, già compreso nel bilancio 2019/21: 3.225.000 euro come contributo di Regione Lombardia, 1.000.000 di euro come contributo della Fondazione Cariplo, 500.000 euro come contributo della Fondazione Marchesi, e 1.354.611,33 a carico del comune.

Le imprese aggiudicatarie sono la Sandrini Costruzioni srl di Milano, la Nerobutto Tiziano & Francesco snc di Grigno, in provincia di Trento, e la Sanitermica Aprichese srl di Aprica, in provincia di Sondrio.

Ai quasi tre milioni e mezzo di euro del contratto si sommano poi i 2.336.977,20 euro a disposizione dell’Amministrazione per altri interventi inerenti al progetto e i 173.318,45 per gli accantonamenti di legge. Il valore complessivo della riqualificazione è quindi pari a 5.950.600, quasi sei milioni di euro.