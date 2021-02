Due infortuni sul lavoro a Varese e Castronno di prima mattina

Ambulanze al lavoro nella notte e di prima mattina a Varese e Castronno per altrettanti infortuni sul lavoro, sembra senza gravi conseguenze.

Il primo in ordine di tempo è avvenuto in via Uberti a Varese attorno alle 4 quando un uomo di 45 anni è finito all’ospedale in codice verde soccorso dal 118.

L’altro episodio si è consumato a Castronno in località di Sant’Alessandro dove ad infortunarsi è stato un uomo di 50 anni soccorso da 118 e carabinieri. Il codice d’intervento per questo episodio è giallo e alla fine i mezzi di soccorso hanno ospedalizzato anche in questo caso in codice verde.