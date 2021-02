Evade dai domiciliari per festeggiare il suo compleanno ma finisce fuori strada (e arrestato)

Era agli arresti domiciliari ma ha pensato bene di evadere per andare a festeggiare il suo compleanno, ma nel suo piano molte cose sono andate storte e alla fine il 35enne protagonista della vicenda è stato fermato dai carabinieri di Lonate Pozzolo.

L’uomo era agli arresti domiciliari nel comune di San Vittore Olona quando allo scoccare della mezzanotte ha deciso di evadere. I carabinieri lo hanno fermato a Solbiate Olona dopo che il “festeggiato” era finito fuori strada impattando contro una recinzione con l’auto che aveva preso alla fidanzata. ad aggravare la sua posizione il fatto che non era nemmeno in possesso della patente di guida.

Dopo essere stato arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo ed è stato sanzionato per guida senza patente e per violazione delle norme anti covid.