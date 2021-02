Figli, genitori e come vivere insieme la casa: se ne parla a Travedona Monate

Il Coronavirus ha costretto tutti a prendere particolari precauzioni, nuove abitudini, e le famiglie hanno conosciuto per la prima volta nuove difficoltà.

In occasione del Safer Internet Day, 9 Febbraio, l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Travedona Monate propone una serata dedicata ai genitori per comprendere come gestire le dinamiche in casa con i propri figli sostenendo il ruolo genitoriale.

L’evento si svolgerà in diretta streaming alle 21 sulla pagina FB e sul canale YouTube del Comune di Travedona Monate.

Insieme agli esperti Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo del consorzio Unison si parlerà di come sostenere il ruolo genitoriale, ci si interrogherà sull’adolescenza e la pre-adolescenza, per poi passare alla gestione delle dinamiche casalinghe.