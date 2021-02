Fine settimana con acqua e cielo grigio

“L’alta pressione sul Mediterraneo si sposta verso Est e convoglia correnti via via più umide ma miti da WSW verso l’Italia settentrionale. Domenica lascerà il posto ad una profonda saccatura depressionaria in discesa dalle Isole Britanniche fino al Marocco che accentuerà la risalita di correnti meridionali con piogge da sbarramento a Sud delle Alpi“.

È la fotografia del Centro Geofisico Prealpino che prevede tempo non buono per il fine settimana che si sta aprendo.

Per oggi, venerdì 5 febbraio “molto nuvoloso o coperto con pioviggini. Visibilità ridotta per foschia, cime prealpine avvolte dalle nubi. Sulle Alpi rare schiarite dal pomeriggio. Clima mite per il periodo“. Sabato “cielo da nuvoloso a coperto. Poco sole velato sulla Valtellina. Pioviggini e in serata piogge a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, più intense e diffuse nella notte. Limite neve oltre 1500 m.“ Domenica “ancora una giornata grigia, piogge diffuse, ma più intense a ridosso dei rilievi. Venti meridionali manterranno clima mite con limite neve verso 1300 m. Rare schiarite nel pomeriggio sulla bassa padana.“

La tendenza per i giorni a venire porterà il bello, ma per poco: lunedì 8 febbraio: via via soleggiato. Al mattino ultime piogge all’Est e dissoluzione di nebbie sulla pianura. Martedì 9: torna nuvoloso. Forse deboli piogge. Massime verso 8°C.