Fossano battuto, la Castellanzese è seconda in classifica

La Castellanzese con qualche difficoltà regola il fanalino di coda Fossano e infila la quarta vittoria consecutiva. Un 2-3 sudato dagli uomini di Achille Mazzoleni, ripresi per ben due volte dai piemontesi: a risolverla ci pensa Concina, alla seconda marcatura consecutiva.

Apre le danze, al 9’, il gol di Colombo, ben servito con un filtrante da Chessa. Lo stesso Chessa al 12’ esplode un destro violento che viene murato dalla difesa. Al 21’ batte un colpo il Fossano, che con Scotto, di testa, sfiora il pareggio. Il primo tempo non offre tanto spettacolo, da segnalare solo un mancino di Coulibaly che non trova la porta.

Al 6’ della ripresa ci provano da lontano prima Chessa e poi Fusi, ma entrambi le conclusioni non passano. Al 15’ arriva il pareggio dei padroni di casa con Romani che approfitta di una leggerezza difensiva per battere Indelicato con il sinistro. Poco dopo, al 22’, i neroverdi tornano in vantaggio con Chessa, che si avventa su un tiro respinto di Corri per insaccare. Circa dieci minuti dopo il Fossano la riprende con Galvagno che dopo un flipper in area trova la zampata e segna. La Castellanzese non ci sta e al 39’ Negri si vede negato il gol da una grande parata di Merlano. Al 42’ la risolve invece Concina, che riesce a vincere una mischia in area con un tocco sporco riportando definitivamente avanti i suoi.

La Castellanzese aggancia così il Bra, sconfitto dalla Caronnese, al secondo posto e punta il prossimo impegno: al “Provasi”, domenica prossima, arriverà la Sanremese, oggi vincente contro l’Arconatese e a meno 4 dagli uomini di Mazzoleni.

CLASSIFICA: Gozzano 46; Castellanzese, Bra 40; Caronnese 37; Sanremese 26; Pdhae, Sestri Levante 35; Imperia 33; Folgore Caratese 32; Legnano, Lavagnese 28; Chieri, Arconatese 26; Derthona 25; Casale 24; Saluzzo, Varese 20; Vado 12; Borgosesia 11; Fossano 10.