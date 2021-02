Fratelli d’Italia Busto Arsizio in piazza per il tesseramento

Questa mattina, domenica 28 febbraio, il circolo di Fratelli d’Italia Busto Arsizio era in piazza San Giovanni per il tesseramento.

Al gazebo il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Massimiliano Nardi: «Come sempre abbiamo registrato un’ottima affluenza sia degli iscritti al partito sia delle persone che si sono fermate a chiedere informazioni e a spiegarci delle loro questioni. In questo modo entriamo in contatto con le persone, con le loro necessità e problematiche della vita quotidiana; per un partito è fondamentale».

Tra gli altri, il saluto e il sopralluogo del primo cittadino Emanuele Antonelli: «Anche il Sindaco è passato a trovarci – ha continuato il presidente Massimiliano Nardi -. Siamo contenti delle giornate che passiamo a Busto Arsizio, il riscontro è positivo».

A breve la sezione cittadina di Fratelli d’Italia avrà la sua sede in via Crespi: «Nell’andare avanti con la chiusura delle liste ci stiamo preparando anche all’inaugurazione; sarà pronta tra fine marzo e i primi di aprile, chiaramente Covid-19 permettendo. Dovremo inventarci solo come inaugurarla rispettando le norme anti contagio; la sede è spaziosa, ma al di là degli iscritti e dei giornalisti, la volontà è quella di estendere l’invito anche agli esponenti degli altri partiti – ha spiegato il segretario Massimiliano Nardi -. La sede sarà aperta un giorno alla settimana per essere a disposizione della popolazione; è vero che si trovano alternative di interazione attraverso le chiamate e gli incontri online, ma per noi è molto importante il contatto umano per avere nuove idee e stimoli migliori».